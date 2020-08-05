Могадишо, , 23:15 — REGNUM Восемь сомалийских военнослужащих погибли в ходе столкновения с террористами группировки «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 5 августа Anadolu.

Несколько военнослужащих получили ранения. Террористы атаковали военную базу в юго-западной в городе Дайнунее (провинция Бей, Сомали).Исмаил Мухтар Оронджо, представитель правительства Сомали, рассказал, что среди погибших был командир роты. Эту информацию подтвердил военный чиновник Али Ибрагим.

Отмечается, что террористы вышеуказанной группировки объявили, что именно они совершили теракт, через интернет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовала очередной взрыв в Могадишо.

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