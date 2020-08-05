Белград, , 22:43 — REGNUM Интервенция НАТО против Союзной Республики Югославии в 1999 году была направлена против православных сербов, и по её итогам в Косово и Метохии утвердилась мусульманская наркомафия. Об этом заявлении кандидата на должность посла США в Германии Дугласа Макгрегора напомнило CNN в статье, посвященной биографии будущего посла.

«Эти люди никогда не были нашими друзьями», — процитировало сербское издание Novosti слова Макгрегора, ссылаясь на сайт американского телеканала.

Американская общественность также вспомнила другие заявления Макгрегора, которые не совпадают с официальной точкой зрения Вашингтона. Так, в статье упоминается, что кандидат на должность главы диппредставительства США в Германии после возникновения конфликта на Украине принял сторону России.

Напомним, что ранее послом США в Германии был Ричард Гренелл, которого президент Дональд Трамп потом назначил своим спецпредставителем по диалогу Белграда и Приштины.