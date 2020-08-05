Сыктывкар, , 21:59 — REGNUM Сотрудник Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей возглавит список от партии «Родина» на выборах депутатов Госсовета Республики Коми. Сегодня, 5 августа, было выдано удостоверение кандидата за подписью председателя избиркома Коми Дмитрия Митюшева.

Максим Шугалей возглавит списки от партии «Родина» на выборах в Коми Избирательная комиссия Республики Коми

Напомним, Максим Шугалей и его коллега Самер Суэйфан уже больше года содержатся в частной ливийской тюрьме «Митига». Социологов удерживают подконтрольные Правительству национального согласия боевики группировки RADA. Шугалея и Суйэфана задержали в мае 2019 года, когда ученые проводили на территории страны социологическое исследования. Пленникам до сих пор не предъявлены официальные обвинения.

Решение о выдвижении Максима Шугалея на пост депутата в партии «Родина» аргументировали тем, что ранее он занимался в Коми социологическими исследованиями и не понаслышке знаком с проблемами и нуждами республики. Кроме того, партийцы рассчитывают таким образом вывести вопрос освобождения россиян на более высокий уровень.