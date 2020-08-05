Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Один из влиятельных представителей американских бизнес-кругов, бывший президент компании Morgan Stanley Asia Стивен Роуч, ныне старший научный сотрудник Йельского университета (Нью-Хейвен, штат Коннектикут), тесно связанного с немецкой диаспорой в элитных кругах США, подверг критике антикитайскую политику администрации Дональда Трампа и в особенности госсекретаря Майка Помпео. Об этом 5 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на авторскую статью С. Роуча на сайте CNN.

Бизнесмен и ученый считает, что торговля с Китаем исключительно важна для США как источник внешних инвестиций для возобновления развития экономики и восстановление экономического роста. Действующую администрацию он обвиняет в том, что она ведет себя безграмотно и подрывает торговлю с КНР, не решив проблему источников внутренних инвестиций. По его словам, это напоминает «расстановку кресел на Титанике во время крушения».

Роуч уверен, что эпидемия коронавируса вызвала у администрации Трампа и в Госдепе паранойю теории заговора, которую применяют для того, чтобы скрыть собственные провалы в противодействии инфекции.

Роуч также не согласен с заявлениями Помпео о том, что Китая якобы больше нуждается в США, чем США в Китае; по его словам, взаимная зависимость двух стран носит двусторонний характер, а ее разрушение существенно ухудшит положение американской экономики.