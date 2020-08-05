Пекин, , 19:56 — REGNUM В ответ на заявление главы МИД Индии Субраманиам Джайшанкара о важности китайско-индийских отношений для обеих стран и всего мира, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул особый статус двух стран как крупнейших развивающихся экономик. По его словам, двустороннее сотрудничество не только придает импульс их собственному развитию, но и способствует глобальному миру и процветанию, сообщает 5 августа Синьхуа.

Высказавшись за поэтапную нормализацию двусторонних отношений и сохранение мира и спокойствия в приграничных районах, индийский министр высказался за достижение баланса с Китаем, а также отметил необходимость повышенного внимания Китая к Индии.

В своем выступлении на ведомственном брифинге в Пекине Ван Вэньбин подчеркнул, что в Китае заявление главы МИД Индии заметили и «обратили внимание на соответствующие публикации в СМИ». Дипломат подчеркнул необходимость постоянных консультаций по избежанию нарастания пограничных проблем и высказал надежду, что в Дели пойдут навстречу КНР и предпримут усилия для совместной защиты двусторонних отношений.