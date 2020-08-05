Москва, , 19:16 — REGNUM Предположение о намерении Сталина построить на острове Хоккайдо просоветское государство после завершения Второй мировой войны лишено исторических оснований. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 августа заявил доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Алексей Плотников на конференции «Атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки. Государственный терроризм в зеркале истории», проведённой Российским историческим обществом.

Хоккайдо

«Из тех документов, которые существуют, и из той хронологии событий, которые следовали в августе 1945 года, ну абсолютно нет никаких сведений, что этот вопрос даже серьёзным образом рассматривался в Кремле. Возможно, на уровне каких-то разговоров это было, но не более того», — заявил Плотников.

Тем не менее идея о намерении СССР создать на Хоккайдо социалистическую республику жива, и сторонники этой идеи представляют этот проект аналогичным разделу Германии.

«Сплошь и рядом сейчас в западной историографии, в том числе и в немецкой, существует расхожий довод, что раздел Германии и строительство Берлинской стены — всё происки коммунистов… при этом игнорируются те факты, что именно Советский Союз был инициатором общенемецкого единства и единственный боролся за его сохранение до последней капли политической крови», — указал Плотников.

«Всё, что связано с распадом Германии, было прямым нарушением главного решения Потсдамской конференции, а это было отнюдь не создание зон оккупации, которые были сделаны лишь ради проведения реформ и организации свободных демократических выборов, — главным решением было создание демократической, немилитаристской Германии. И Советский Союз — и Сталин, и Берия — делали всё, чтобы это воплотить», — пояснил он.

По его словам, главными виновниками в распаде Германии были США.

«Хотел бы всем напомнить, в 1948 году сепаратно принимается Конституция и в 1949 году — сепаратно же — провозглашается Федеративная Республика Германия. Она была провозглашена весной 1949 года и как ответная мера осенью 1949 была провозглашена Германская Демократическая Республика», — указал Плотников.

Позиция Советского Союза по Японии, по его словам, близка к позиции, которая была по Германии — демилитаризованной страны, равноправного участника международных отношений.

«Кто бы в нас в чём ни обвинял, но СССР был искренним, последовательным борцом сначала за систему коллективной безопасности в Европе, за противодействие возрождению фашистской Германии, а потом — таким же искренним сторонником создания новых демократических государств. Я ни разу не встречал ни в одних документах каких-то тайных планов расчленить и создать не одно, а два государства, чтобы ими было легче управлять», — заключил он.