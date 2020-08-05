Подгорица, , 19:03 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории серьезно рассматривает дальнейшие шаги по обновлению «зеленого списка», жителям стран которого будет разрешен въезд без карантина и тестов. Как сообщил замдиректора института Сенад Бегич, речь идет, в первую очередь, о странах региона.

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

Также Бегич сообщил о том, что Украина скоро будет внесена в «зеленый список». Напомним, что после открытия границ с Россией возмутился украинский консул в Черногории, так как туристы с Украины не имеют полноценного статуса страны из безопасного списка.