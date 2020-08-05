Москва, , 18:22 — REGNUM Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не повлияли на решительность японского руководства в продолжении войны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 августа заявил доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, приглашенный профессор Осакского университета экономики и права (Япония), политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин на конференции «Атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки. Государственный терроризм в зеркале истории», проведённой Российским историческим обществом.

«Привела ли атомная бомбардировка Хиросимы к ожидавшемуся в США решению о капитуляции Японии? Нет, не привела. Потому что этот вопрос даже не был обсуждён на заседаниях совета по руководству войной. И в это время создатель отряда камикадзе, заместитель начальника главного морского штаба Кондо категорически выступая против капитуляции», — заявил Кошкин.

«План был какой? Нанести американцам неприемлемый ущерб с тем, чтобы американцы пошли на уступки в выработке условий и даже отказались от принципа безоговорочной капитуляции — в первую очередь, чтобы был сохранён император», — подчеркнул он.

По его мнению, предположение, что японцы могли капитулировать и после одной лишь атомной бомбардировки, не выдерживает никакой критики.

«Начиная с марта американские Б-29 утюжили Японию ковровыми бомбардировками — 66 городов были подвержены этим бомбардировкам, и жертвы, по разным данным, исчислялись от 500 до 900 тыс., что значительно превышает жертвы в результате атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки», — указал Кошкин.Несмотря на атомную бомбардировку Хиросимы, в Мацусиро продолжал строиться огромный бункер для императора, его семьи и генерального штаба, напомнил эксперт.

«Поэтому без вступления Советского Союза в войну с милитаристской Японией, война могла продолжаться весьма и весьма длительное время», — заключил он.