Вашингтон, 5 августа 2020, 18:15 — REGNUM Видео испытания в США ракеты с гиперзвуковым блоком С-HGB (Common-Hypersonic Glide Body) опубликовано 5 августа CSIS Missile Defense.
На видео показан момент ракетного удара. Ракетный пуск проводился 19 марта 2020 г. на полигоне Кауаи (Гавайские острова, США).
https://twitter.com/Missile_Defense/status/1290723940529246208
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта 2020 г. американские ВМС опубликовали кадры испытания гиперзвукового оружия на Кауаи.
Эксперт ИА REGNUM, комментируя эти заявления об успехах США, дал такую оценку: Пентагон провёл испытания прототипа гиперзвукового планирующего блока, а не самой ракеты.
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