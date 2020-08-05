Москва, , 18:07 — REGNUM Официальная японская пропаганда выставляет вступление СССР в войну против Японии в качестве нарушения Москвой своих договорных обязательств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 августа заявил доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, приглашенный профессор Осакского университета экономики и права (Япония), политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин на конференции «Атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки. Государственный терроризм в зеркале истории», проведённой Российским историческим обществом.

«Последствия того, что мы обсуждаем, в прямом смысле сказываются на событиях сегодняшнего дня. Ибо по японской версии, Советский Союз незаконно участвовал в войне против Японии. И разгром Квантунской армии, участие на стороне США и Великобритании является, по японской версии, нарушением пакта о нейтралитете с Японией от 13 апреля 1941 года», — заявил Кошкин.

«Идея такова: Япония неукоснительно, честно в течение всей войны соблюдала положения этого пакта. И тогда, когда судьба Советского Союза висела на волоске, честная Япония и не помышляла воспользоваться ситуацией и нанести удар Советскому Союзу в спину на Дальнем Востоке», — подчеркнул он.

В то же время Иосиф Сталин, в японской интерпретации, неожиданно, как утверждают японские пропагандисты, нанесли удар в спину и действовали «как вор на пожаре».

«А именно, воспользовавшись бедственным положением Японии, отхватили у неё исконные японские территории», — добавил Кошкин.

Впрочем, понятие «исконной японской территории» в данном случае абсолютно ложно, отметил он.

«Они или не знают, или не признают, что со второй половины XVIII века все эти острова, включая те, на которые они претендуют, входили в состав Российской империи, а остров Хоккайдо не являлся территорией Японии», — указал Кошкин.