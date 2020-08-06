Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о ежемесячных выплатах гражданам, которые ухаживают за инвалидами, разработали и намерены внести в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.

Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.

Предусмотрена ежегодная индексация указанной выплаты, что позволит сохранить ее покупательную способность.