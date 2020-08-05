Екатеринбург, , 17:45 — REGNUM Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков заплатит штраф за проведение публичного мероприятия без подачи соответствующего уведомления. Такое решение принял Ленинский райсуд.

Размер штрафа составит 20 тыс. рублей. Также суд постановил вернуть Пирожкову палатку, изъятую у него.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты собирают на улицах Екатеринбурга подписи за возвращение прямых выборов мэра города. Это делается в рамках «народной инициативы». Им уже удалось собрать порядка четверти необходимых подписей, но 4 августа сотрудники полиции пресекли это мероприятие.

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