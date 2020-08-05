Минск, , 17:42 — REGNUM Нынешняя президентская кампания в Белоруссии сопровождается громкими скандалами, нарушениями закона и политическими репрессиями. Об этом говорится в опубликованном 5 августа обзоре Международного центра гражданских инициатив «Наш дом».

Обзор репрессий в отношении журналистов, активистов, правозащитников, блогеров, независимых медиа, кандидатов в президенты и их штабов охватывает период с 1 мая по 5 августа. При этом с 4 августа в республике проходит досрочное голосование на президентских выборах.

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В тот же день, 4 августа, Александр Лукашенко выступил с посланием к народу и парламенту, «в котором озвучил информацию об уголовных преступлениях (убийства), совершенных крупными чиновниками, среди которых Виктор Шейман (помощник президента по особым поручениям)», сказано в документе.

«Также Лукашенко сообщил об отряде (предположительно, наемников), «переброшенном на юг». Напомним, что 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 бойца российской ЧВК «Вагнер». После этого на агитационных мероприятиях были усилены меры безопасности. Ситуация с российскими наемниками выглядит как попытка Лукашенко оправдать перед Западом кровавые разгоны мирных демонстраций, которые могут начаться после оглашения результатов выборов», — отметил МЦГИ «Наш Дом».

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Кроме того, отмечено в обзоре, по распоряжению главы белорусского Центризбиркома от 22 июля под предлогом эпидемиологической обстановки на избирательном участке не может находиться больше 5 наблюдателей. При этом авторы доклада обратили внимание: «Практически на всех участках Белоруссии в первую пятерку аккредитованных наблюдателей попали лица из организаций, подконтрольных действующему режиму. Таким образом, большинство независимых наблюдателей не может следить за процессом голосования, наблюдение ведется с улиц и коридоров. Наблюдатели сообщают о массовых нарушениях».

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«На данный момент (5 августа 2020 года, 10:00) правозащитникам «Нашего Дома» известно про 1345 случаев репрессий в отношении мирных граждан Беларуси, в том числе физического насилия, похищений людей, угроз изъятия детей. Всего получено штрафов на сумму 270 783 рубля (10 0029 б.в.) или 94 349,4 евро. Количество суток ареста, полученных активистами, блогерами и журналистами, составило 2930 суток, т. е. более 8 лет в совокупности, — сказано в обзоре. — Из них не менее 19 человек (в том числе как минимум 1 несовершеннолетний) были задержаны за то, что пришли на запланированный агитационный пикет Светланы Тихановской в Слуцке 4 августа».

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«35 блогеров подвергнуты репрессиям, из них 20 человек получил в общей сложности 472 суток административного ареста и 10 341 рублей или 3 603,1 евро штрафов. В отношении 11 блогеров возбуждены уголовные дела либо проводится проверка в рамках УПК, — констатировали в МЦГИ «Наш Дом». — Всего известно о возбуждении уголовных дел (либо проверке в рамках УПК) в отношении 59 человек. Из них уголовные дела возбуждены против 5 женщин (блогера, участницы тг-канала «Армия с народом», журналистки и двух членов инициативной группы Виктора Бабарико) и 3 журналистов (одна женщина и два мужчины)».

Сообщается также, что 16 медиаресурсов получили предупреждения/требования от белоруского министерства информации либо других госорганов — «преимущественно за нарушение Закона о СМИ («распространение информации, которая способна нанести ущерб национальным интересам Беларуси») или в связи с необходимостью удалить с ресурсов информацию, связанную с выборами».

«Репрессировано 63 журналиста, из них — 17 женщин. 6 журналистов получили административные аресты количеством 81 сутки. Общее количество штрафов, которые получили журналисты, составляет 9 585 рублей или 3 339,7 евро, — сказано в обзоре. — 1 журналист в знак протеста держал голодовку. 1 журналист после суда с сердечным приступом попал в реанимацию».

Также зафиксировано задержание 11 несовершеннолетних. При этом МЦГИ «Наш Дом» известно, что «как минимум в отношении одного из них при задержании применялось физическое насилие».