Минск, , 17:32 — REGNUM Вопросы деятельности миссии наблюдателей от СНГ на президентских выборах в Белоруссии обсудили 5 августа в МИД Белоруссии белорусский министр Владимир Макей и председатель Исполкома СНГ — исполнительный секретарь содружества, глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

«Обсуждены ход избирательной кампании в Республике Беларусь и вопросы, связанные с осуществлением международного наблюдения за президентскими выборами, — сказано в официальном сообщении. — Белорусская сторона подтвердила готовность оказывать миссии наблюдателей от СНГ необходимое содействие для выполнения своего мандата, а также заявила, что сделает все возможное для обеспечения демократического и транспарентного избирательного процесса, отражающего волю народа».

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Глава МИД Белоруссии также обсудил с Лебедевым подготовку к заседаниям уставных органов СНГ, запланированным на второе полугодие 2020 года, тематику белорусского председательства в этом интеграционном объединении со следующего года, «а также другие актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в рамках СНГ».

Отметим, что за день до этого, 4 августа глава российского Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на выборах в Белоруссии не будет российских наблюдателей — ни в двустороннем формате (не пригласили), ни в составе ОБСЕ (миссия в Белоруссию не приедет), ни в составе СНГ (не будут назначаться из-за «специфического отношения к коронавирусу руководства Белоруссии»). В тот же день посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев встретился с Сергеем Лебедевым и обсудил вопросы взаимодействия российских дипломатов с наблюдателями от России на проходящих в Белоруссии президентских выборах.

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