Москва, 5 августа 2020, 17:20 — REGNUM С поддержкой, которую выказывают бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу его сторонники, нужно считаться, сообщил 5 августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Чиновник напомнил, что экс-главе Хабаровского края предъявлено тяжкое обвинение.
Замглавы СБ РФ добавил, что виновность Фургала определит суд.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фургал обвиняется в причастности к ОПГ, а также к заказным убийствам. Он находится под арестом в Лефортово (Москва) до 9 сентября 2020 г.
В Хабаровске и в ряде других городов региона после ареста Фургала проходят митинги в его защиту.
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