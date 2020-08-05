Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM Муниципального депутата МО «Черная речка» («Ланское») Василия Макарова — брата председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова — все же лишат депутатского мандата. Санкт-Петербургский городской суд согласился с решением Приморского районного суда о том, что нарушения во время муниципальной кампании 2019 года по этому округу заслуживают перевыборов.

«Городской суд оставил решение районного суда в силе. На моем округе будут перевыборы, по остальным округам — отказ, мы пойдём в кассационный суд», — сообщил истец, экс-кандидат в депутаты Павел Чупрунов.

Решение было принято только с шестой попытки: пять раз рассмотрение иска в Горсуде откладывалось, а Василий Макаров с коллегами продолжали числиться муниципальными депутатами.

Иск, оспаривающий выборы в округе, где в МО «Черная речка» избрался брат главного петербургского единоросса, подавало также региональное отделение «Справедливой России».

Муниципальный избирком «Черной речки» вопреки решению суда не зарегистрировал Чупрунова кандидатом, так что в бюллетени его фамилия не попала. Он выдвигался в округе №2, где также баллотировался и Василий Макаров, по итогам выборов получивший около 3 тыс. голосов и первое место в округе.

Однако еще в январе 2020 года Приморский районный суд отменил результаты выборов по этому избирательному округу, все пять депутатов, избравшихся там, должны сдать мандаты.

В сентябре 2019 года в бюллетени для голосования в МО «Черная речка» попали только единороссы и четверо самовыдвиженцев. Аналогичный состав кандидатов наблюдался и в соседнем Петроградском районе, откуда регулярно избирается в городской парламент сам Вячеслав Макаров.

В ходе рассмотрения иска прокурор просил истцам отказать. Кроме того, более года муниципальный избирком «Черной речки» в суде защищали Сергей Иванов и Игорь Стульба, которые находятся на госслужбе в петербургском ЗакСе. Первый трудится юрисконсультом главы комитета по законодательству, а второй — юрисконсультом главы комиссии по экологии и природопользованию.

Чупрунов обратился в связи с этим в прокуратуру. После запроса надзорного ведомства ему пришел документ из управления госслужбы и кадров аппарата ЗакСа. Согласно объяснению, и Стульба, и Иванов в дни, когда надо было идти в суд и отстаивать интересы ИКМО «Черная речка», а как следствие ‑ и мундепа Василия Макарова, брали на основной работе отпуск.

Заметим, это не единственные проблемы петербургских единороссов за последнее время. Так, депутат ЗакСа от этой партии Роман Коваль 31 июля отправился в СИЗО по делу об особо крупной взятке — деньгами и автомобилем. Его членство в партии приостановили, а с сайта петербургского отделения «ЕР» убрали информацию о нем.

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Не значится среди единороссов и экс-глава МО «Введенский» Олег Калядин, в квартире которого на той же Петроградской стороне обнаружили подпольное казино. Калядин параллельно с 2011 года работал еще и советником председателя ЗакСа Вячеслава Макарова.

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В феврале 2020 года под домашний арест отправили депутата МО «Юго-Запад» от «Единой России» Галину Ившину по уголовному делу о крупном мошенничестве с «мёртвыми душами».

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