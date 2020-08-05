Грозный, , 17:06 — REGNUM Вице-премьер РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев совершает рабочую поездку по субъектам Северного Кавказа. Сегодня, 5 августа, он прибыл в Чечню.

Юрий Трутнев Kremlin.ru

Первой точкой на карте республики, где побывал Трутнев, стал курорт «Ведучи». Сопровождали гостя глава Чечни Рамзан Кадыров, премьер-министр Муслим Хучиев и министр туризма ЧС Муслим Байтазиев.

Во всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Ведучи» Трутневу продемонстрировали уже действующие объекты, в том числе гостиницы и канатные дороги. Также ему доложили о планах развития туркомплекса, который является одним из объектов АО «Курорты Северного Кавказа».

Помимо курорта, в программу рабочей поездки включено посещение инвестиционного проекта ООО «Филиал ТК ЮгАгроХолдинг» и проведение совещания по вопросу социально-экономического развития Чечни, в том числе по развитию туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вице-премьер РФ Юрий Трутнев побывал в Дагестане, 6 августа запланировано посещение Кабардино-Балкарии.