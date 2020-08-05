Киев, , 16:48 — REGNUM Украина лишь теоретически может отказаться сейчас от наблюдательных советов в госкомпаниях, введя прямое управление правительства, и полностью их (госкомпании) «украинизировать», заявил в своем комментарии 5 августа советник президента Зеленского по экономике Олег Устенко.

«Можно… но будет ли это целесообразно сейчас? Нет, не будет. Кабмин далеко, а набсовет рядом. Кабмин перегружен текучкой, а набсовет может жить «судьбой компании». Возможности расширения обязанностей Кабмина ограничены, а набсоветы — да еще и за такие деньги — можно «заставить» показывать «чудеса эффективности», — заявил Устенко.

Советник отметил, что реформа корпоративного управления «может и должна» ликвидировать точки напряжения в госкомпаниях, «и усилия должны быть сосредоточены здесь, а не на производном вопросе — сколько платить».

Вместе с тем, Устенко признал, что исторические события внутри Украины сложились так, что «вершащий судьбу» госкомпании иностранец или гражданин страны, но со шлейфом старых и не всегда хороших историй «вызывает отторжение у многих соотечественников».

ИА REGNUM напоминает, что накануне источники сообщили, что для получения следующих кредитных траншей от ЕС правительство Украины обязалось вернуть «космические, ничем не ограниченные и неоправданные зарплаты» членам наблюдательных советов и менеджменту 15 государственных предприятий. Отмечается, что в основном речь идет об иностранцах или гражданах Украины, которые «гиперчувствительны» к пожеланиям иностранных кредиторов. Появление данной информации спровоцировало ряд критических заявлений в отношении украинской власти.