Киев, , 16:39 — REGNUM Правительство Украины согласовало назначение предпринимателя Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской областной государственной администрации.

Соответствующее решение принято на заседании сегодня, 5 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мищенко, в свою очередь, заявил, что намерен в первую очередь надо разобраться с финансовыми потоками — «куда они идут и как эффективно они используются».

Также при обсуждении прозвучала информация, что будущий губернатор с 2001 года занимается выращиванием сельскохозяйственных культур в Кировоградской и Черниговской областях.

Мищенко, в свою очередь, отметил, что при переходе на государственную службу передаст свой бизнес сыну — «чтобы не было конфликта интересов».

ИА REGNUM напоминает, что ранее пост главы Кировоградской областной госадминистрации занимал Андрей Балонь, которого в июне силовики обвинили в вымогательстве 1,8 млнгривен. 26 июня президент Зеленский отправил Балоня в отставку.