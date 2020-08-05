Екатеринбург, , 16:29 — REGNUM Арестованный после пикета в Екатеринбурге активист Денис Г. останется под арестом. Такое решение принял Свердловский областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе структуры.

Постановление суда предыдущей инстанции об аресте Дениса Г. на пять суток оставлено в силе. Активист признан виновным в неповиновении распоряжению сотрудников полиции (ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ).

Жалобы защитников арестованного остались без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, Дениса Г. задержали на пикете в поддержку протестов в Хабаровске.

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