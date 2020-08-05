Берлин, , 15:48 — REGNUM Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель направила премьер-министру Ливана Хасану Диабу телеграмму с соболезнованиями в связи со взрывом в порту Бейрута, который унёс десятки жизней.

Ангела Меркель Kremlin.ru

Читайте также: Патриарх Кирилл глубоко соболезнует семьям погибших при взрыве в Бейруте

В послании канцлер подчеркнула, что «с большим потрясением» узнала о трагедии. В телеграмме Меркель просит председателя ливанского правительства передать от ее имени слова сочувствия семьям пострадавших и жертв взрыва.

Также по теме: Германия предложила помощь Ливану в связи со взрывом в Бейруте

Меркель также заверила, что Ливан может рассчитывать на помощь и поддержку правительства ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел вечером 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города. Погибли более ста человек, еще свыше 4 тыс. получили ранения.