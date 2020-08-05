Киев, , 15:53 — REGNUM Правительство Украины разрешило частным компаниям вывозить из страны стволовые клетки. Соответствующее постановление опубликовано 5 августа на официальном сайте правительства.

В документе также сказано, что донорские органы вывозить из страны может только государство. При этом анатомические материалы, предназначенные для пересадки, будут перевозиться внутри Украины в сопровождении представителя специального госучреждения в сфере трансплантации органов, тканей и клеток.

Ранее правительство Украины запретило вывозить за пределы страны донорскую кровь и её компоненты, если украинская система здравоохранения испытывает в них потребность.

Напомним, на Украине в 2020 году планировали запустить систему трансплантации органов, однако запуск данной системы был перенесён на 1 января 2021 года.

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