Москва, , 15:47 — REGNUM Центр политической конъюнктуры выпустил доклад, где исследуются преимущества и недостатки трехдневного голосования. Предлагаем текст доклада вашему вниманию.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уже в сентябре 2020 года в 41 из 83 регионов, где запланированы выборы, голосование будет проходить в течение трех дней. Граждане смогут отдать свой голос не только в рамках Единого дня голосования, который был запланирован на 13 сентября, но и за два дня до него — 11 и 12 сентября (пятница и суббота).

Важно, что новый формат коснется голосования на всех уровнях: на довыборах депутатов Госдумы, выборах высших должностных лиц российских регионов, основных выборах депутатов законодательных и представительных органов власти и выборах в органы местного самоуправления столиц субъектов РФ.

В мае 2020 года Госдума приняла закон, согласно которому Центризбирком получал право устанавливать порядок и сроки голосования граждан «в целях создания условий для защиты их здоровья» и «создания максимального удобства». Досрочное голосование на региональных и муниципальных выборах может проводиться в порядке и сроки, которые были установлены ЦИК не ранее чем за десять дней до дня голосования, говорится в п. 16 ст. 65 ФЗ № 67.

Дополнительную легитимность увеличению количества дней для голосования придает тот факт, что изменения, принятые Госдумой 21 июля, также позволяют в будущем проводить уже трехдневные выборы. Согласно п. 1 ст. 63 ФЗ № 67, «по решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней». Таким образом, создана вариативность для определения количества дней, необходимых для проведения выборов. Гибкость нормы позволяет проводить выборы не только в течение трех, но и двух дней. Вполне вероятно, если голосование в пятницу не будет пользоваться спросом, временной режим может быть изменен.

Увеличение количества дней для голосования влечет за собой не только хронологические сдвиги для ряда организационных решений, но также будет иметь административные и организационные последствия, которые необходимо учитывать всем участникам электоральных процедур.

Мировая практика

Большинство стран проводят выборы в один день. Однако голосование в течение нескольких дней — вполне распространенная практика, которую многие годы применяют различные страны.

Например, закон о политических правах Швейцарии от 1976 года предусматривает возможность предварительного голосования по меньшей мере в течение двух из четырех дней непосредственно до начала основного этапа выборов. Основной этап длится два дня, участки работают всю субботу и воскресное утро. Также два дня для голосования есть у граждан Чехии, участки, согласно закону о выборах от 27 сентября 1995 года, работают в пятницу с 14 до 22 часов, а в субботу с 7 до 14 часов. Парламентские выборы в Индии длятся больше месяца, например, в 2019 году они проходили в период с 11 апреля по 19 мая, каждый регион голосовал в определенное время.

«Растягивание» выборов как во времени (несколько дней), так и в пространстве (удаленные форматы голосования) стало еще актуальнее во время сложной эпидемиологической обстановки в мире.

Как показывает мировая практика, использование исключительно традиционных форм волеизъявления в условиях пандемии коронавируса ведет к снижению явки. Например, в первом туре муниципальных выборов во Франции, который прошел 15 марта 2020 года, приняли участие только 45,5% избирателей, на выборах 2014 года в первом туре проголосовали 63,55% граждан. Явка на парламентских выборах в Сербии, которые прошли 21 июня, составила 48,9%, на выборах в 2016 году она была на уровне 56%. Обратной стала ситуация на президентских выборах в Польше, где власти разрешили голосовать по почте. Там в первом туре выборов, который прошел 28 июня, приняли участие рекордное в новейшей истории Польши число граждан — 64,51% против 48,96% в 2015 году.

Вопросы увеличения дней для голосования, а также открытия дополнительных участков сейчас так или иначе находятся в повестке стран, где в ближайшие месяцы должны пройти выборы.

Так, в США, где на 3 ноября 2020 года назначены президентские выборы, власти штатов вносят необходимые нормативные изменения, позволяющие гражданам голосовать при помощи почты. Кроме того, в США действует процедура досрочного голосования, которое, как отмечает старший советник кампании президента Дональда Трампа Джастин Кларк, идет в течение нескольких недель перед выборами в большинстве мест, и, вероятно, эта возможность будет пользоваться популярностью в связи с сохраняющимися страхами вокруг коронавируса. Число голосующих досрочно росло и без коронавируса: на президентских выборах в 2012 году оно составило порядка 46 млн — около 35% от числа всех участников выборов, а в 2016 году досрочно проголосовали 50 млн или 40% от проголосовавших.

В Литве кабинет министров одобрил увеличение количества мест для досрочного голосования, а также продлил его срок до четырех дней, парламентские выборы там пройдут 11 октября 2020 года. Власти страны также рассматривают возможность введения электронного голосования не на этих, но на следующих выборах.

Собственный опыт

Голосование по поправкам в Конституцию длилось семь дней, с 25 июня по 1 июля, и подавляющее большинство граждан воспользовались возможностью проголосовать заранее. 80% от общего числа проголосовавших сделали свой выбор в период с 25 июня по 30 июня, что говорит о востребованности увеличения количества дней для голосования.

Примечательно, что абсолютно во всех регионах более половины от общего числа проголосовавших посетили участки до основного дня голосования.

Общественная поддержка также является фактором, говорящим в пользу нового формата голосования. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного по итогам голосования по поправкам, подавляющее число граждан (87%) было удовлетворено организацией процесса, 96% заявили, что им было удобно голосовать. По данным ФОМ, большинство граждан (59%) положительно относятся к идее проведения выборов в течение нескольких дней, противоположной точки зрения придерживаются 30% опрошенных, 11% — затруднились ответить. Практически половина опрошенных (44%) считают, что «это удобно для избирателей, больше людей смогут проголосовать, будет выше явка», в качестве главного негативного фактора 14% респондентов назвали увеличение возможностей для фальсификации.

Разброс оценок

Отношение участников политического процесса к увеличению количества дней для голосования оказалось неоднозначным. Сразу после голосования по поправкам в Конституцию спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что опыт проведения голосования в течение нескольких дней, например, двух-трех, можно было бы распространить на дальнейшие выборы. Этой же позиции придерживалась и глава ЦИК Элла Памфилова, которая на встрече с президентом Путиным предложила рассмотреть возможность проведения выборов в течение двух-трех дней.

Против увеличения количества дней для голосования выступила оппозиция. Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия выступает против трехдневного голосования, назвав новый формат «цирком-шапито». Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев раскритиковал инициаторов изменений за «чрезмерную спешку» в принятии поправок. По мнению лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, теперь все выборы будут проходить со скандалами. В итоге фракции КПРФ и «Справедливой России» проголосовали против законопроекта, ЛДПР — воздержалась, а «Единая Россия» поддержала изменения.

Примечательно, что и власти, и оппозиция апеллируют к аспектам легитимности нового формата, однако делают это по разным основаниям.

Власть и лояльные ей субъекты ссылаются на сущностные аспекты легитимности электорального процесса, указывая на то, что в выборах примет участие большее количество граждан. Оппозиция же апеллирует к процедурным аспектам, считая, что во время дополнительных дней для голосования может увеличиться количество нарушений, допущенных на выборах. При этом оппозиция не выступает против роста участия граждан в выборах, а потенциальный риск нарушений нивелируется разработкой новых подходов по наблюдению за выборами.

Плюсы и минусы

Институционализация новых практик неминуемо будет продуцировать некоторые сложности, с которыми придется сталкиваться всем участникам процесса.

Центр политической конъюнктуры проанализировал потенциальные плюсы и минусы от введения трехдневных выборов.

Возможные плюсы Возможные минусы Организационно-административные Повышение явки. Большее количество граждан смогут принять участие в голосовании, сам процесс станет удобнее для избирателей. Трудности контроля. Наблюдение за выборами становится сложнее, нужно будет по-другому готовить наблюдателей. Ровный темп. Равномерное распределение голосующих по трем дням приведет и к нормализации нагрузки на членов избиркомов. Недовольство членов комиссий и наблюдателей, которые будут вынуждены работать три дня вместо одного, пусть и в более спокойной обстановке. Легитимационные Увеличение легитимности. Итоговые решения, принятые на выборах, будут иметь поддержку большего числа граждан в силу повышения общего числа участников голосования. Критика легитимности. Оппозиция будет стараться объяснить результаты выборов изменившейся процедурой. Внешние Эпидемиологическая безопасность. При проведении трехдневных выборов значительно проще соблюдать социальную дистанцию (нет концентрации избирателей в один день), а также появляется время для периодической обработки помещений. Негатив со стороны международного сообщества. Институт российских выборов подвергается критике со стороны других стран и международных организаций не первый год, институциональные изменения будут проинтерпретированы как антидемократические.

Выводы и прогнозы

1. Повышение легитимности. Рост явки. Итоговая явка может оказаться даже выше, чем на выборах в ЕДГ 2019 года.

2. Распространение новации. Практика трехдневных выборов быстро приобретет черты устойчивого института и будет применяться «по умолчанию», а не как «экстренная мера».

3. Совершенствование процедур. Россия внедряет передовые электоральные практики, что может сделать ее лидером и трендсеттером в развитии института выборов.

4. Адаптация механизмов. После успешного тестирования нового формата возможны незначительные корректировки процедур и устранение недостатков, которые могут быть выявлены на практике.

5. Трудности апробации. На первых этапах могут возникать организационные трудности (например, обеспечение бесперебойного онлайн наблюдения), которые будут использоваться критиками института выборов для оправдания стратегии непринятия итоговых результатов.

6. Обострение дискуссии. После завершения выборов следует ожидать дискуссию о целесообразности сохранения нового формата и его развития на выборах в Госдуму в 2021 году».