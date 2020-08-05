Хараре, , 15:43 — REGNUM Вице-президент Зимбабве Константино Чивенга был назначен министром здравоохранения примерно через месяц после того, как в стране были потрясены коррупционным скандалом вокруг закупок тестов на коронавирус и оборудования для борьбы с пандемией. Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь правительства Зимбабве Ник Мангвана.

«Президент [Зимбабве Эммерсон] Мнангагва отметил настоятельную необходимость стабилизации системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса, когда в стране был зарегистрирован резкий скачок заболеваемости», — говорится в заявлении.

Чивенга — бывший глава армии, возглавлявший военный переворот против бывшего президента страны Роберта Мугабе. Его предшественник на посту главы министерства здравоохранения Обадия Мойо предстал перед судом в июне по обвинению в коррупции, связанной с контрактом на сумму 20 миллионов долларов США, заключенным с зарегистрированной в Венгрии фирмой, якобы без прохождения надлежащих процедур.

Его освободили под залог.

Напомним, в Зимбабве выявили почти 4200 случаев заражения коронавирусом, включая 81 случай с летальным исходом, но фактическое число случаев заражения, как полагают эксперты, значительно выше.

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