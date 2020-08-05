Стокгольм, , 15:41 — REGNUM Для Швеции экономический кризис разразился так резко, что валовой внутренний продукт (ВВП) за II второй квартал текущего года упал на 8,6 процента. Об этом 5 августа сообщает газета Dagens Nyheter.

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Экономический обозреватель издания Торбьорн Петерссон считает, что во время пандемии коронавирусной инфекции Швеция пошла своим особым путем, но вот когда дело дошло до финансовой отчетности и статистики, то она вовсе не является исключением, а ее экономика просела вместе с остальными странами Европы.

В своей статье Петерссон описывает рекордное падение ВВП как «головокружительную катастрофу» общего экономического развития, невиданную ранее, но ожидаемую с начала весны. Но как же Швеции удалось пострадать примерно в той же степени, что и внешнему миру? Дело в том что, несмотря на то, что Швеция не ввела локдаун, как многие другие страны, она является небольшой страной, зависящей от экспорта, а ее экономика, конечно, глубоко переплетена с экономикой внешнего мира.

В то же время он отмечает, что в Швеции ситуация выглядит несколько менее драматично по сравнению с тем, насколько сильно пандемия повлияла на страны Европы.

Журналисты отмечают, что во II квартале ВВП Испании сократился на 18,5%, во Франции — на 13,8% и в Италии — на 12,4%. Резкий спад ВВП Швеции, оцениваемый в 8,6% всего лишь за один квартал, не имеет аналогов в истории страны, но все же данный показатель более чем на три процентных пункта ниже, чем общий показатель для стран Евросоюза.

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