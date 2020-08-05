Москва, , 15:29 — REGNUM Действия Соединённых Штатов, которые летом 1945 года впервые в истории применили военный атом, сбросив бомбы на Хиросиму и Нагасаки, мало не отличаются от преступлений самой милитаристской Японии. Такое заявление в интервью «Российской газете» 5 августа сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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«Жертвы японцев, погибших в результате тех чудовищных бомбардировок, нельзя оправдать военными действиями», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Патрушев также назвал и главную цель, которую США преследовали, применив атомное оружие против мирного населения 75 лет назад.

«США преследовали главную цель — запугать Советский Союз и другие страны наличием у них нового и столь мощного оружия массового поражения», — добавил Патрушев.

Напомним, ядерное оружие в боевых целях было использовано впервые в мире в августе 1945 года. Атомным бомбардировкам американских военных подверглись Хиросима и Нагасаки. Бомбы эквивалентом до 18 кг и 21 кг тротила на эти два японских города ВВС США сбросили 6 и 9 августа. Эти авиаудары унесли жизни сотен тысяч людей.

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