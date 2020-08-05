Москва, , 15:24 — REGNUM Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов выступил против того, чтобы привязывать размер штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) к стоимости автомобиля, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

«Если к дорогим машинам мы начнем применять большие штрафы, то завтра эти машины перерегистрируют на бабушек и дедушек, с которых штраф не возьмешь», — заявил Неверов в ходе форума «Территория смыслов».

По его мнению, одними штрафами повысить дисциплину на дорогах невозможно.

«Здесь должны быть неотвратимость наказания. Ведь рассказывают только о резонансных случаях, а о многих жертвах никто ничего не знает», — сказал Неверов.