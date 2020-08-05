Париж, , 15:17 — REGNUM После взрывов в порту Бейрута министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с главой МИД Ливана Шарбель Вахби, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Именно в этих испытаниях и страданиях мы признаем, что наши друзья и Франция стоят вместе с гражданами Ливии этом новом испытании. Министр вновь выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан отметил полную мобилизацию Франции для оказания помощи Ливану.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции отправится в Бейрут 6 августа, чтобы встретиться со всеми политическими деятелями.

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