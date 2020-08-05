София, , 15:12 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о своей готовности покинуть занимаемый пост для выхода из кризиса, который начался из-за массовых акций протеста, продолжающихся в стране 28-й день. Он рассказал об 5 августа на внеочередном общенациональном собрании политической партии страны «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) с участием около 5 тысяч человек.

«Я готов покинуть пост (премьер-министра страны) в любое время, уже делал это и готов сделать снова, не хочу, чтобы из-за меня было напряжение. Я не (действующий президент Болгарии Румен) Радев, чтобы радоваться, когда люди дерутся и когда блокируют улицы», — заявил премьер-министр страны, его слова приводит болгарская газета «Труд».

Также он уточнил, что не боится служебного правительства, которое должно придти на замену уходящему в отставку, однако указал, что не доверяет болгарскому президенту и не верит в честные выборы.

При этом Борисов рассказал, что он намерен продолжить переговоры с партнерами по коалиции, предложив вариант, при котором он покинет свой пост, а нынешнее Болгарии правительство продолжит свою работу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 августа стало известно, что участники демонстраций в Болгарии перекрыли шоссе, ведущее в Грецию.