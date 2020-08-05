Минск, , 14:57 — REGNUM Вопросы взаимодействия российских дипломатов с наблюдателями от России на проходящих в Белоруссии президентских выборах обсудил российский посол Дмитрий Мезенцев в ходе состоявшейся 4 августа встречи с председателем Исполкома СНГ — исполнительным секретарем содружества Сергеем Лебедевым. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Белоруссии.

«Были обсуждены вопросы взаимодействия российских дипломатов с наблюдателями от России, которые будут работать в составе миссии от стран СНГ на выборах президента Республики Беларусь», — сказано в сообщении российского посольства.

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Напомним, также 4 августа глава российского Центризбиркома Элла Памфилова сообщила журналистам, что российских наблюдателей на выборах в Белоруссии не будет — ни в двустороннем формате (не пригласили), ни в составе ОБСЕ (миссия в Белоруссию не приедет), ни в составе СНГ (не будут назначаться из-за «специфического отношения к коронавирусу руководства Белоруссии»).

В тот же день, 4 августа Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту, на оглашении которого присутствовал и посол России, в очередной раз заявил о победе над распространением коронавируса. В частности, он сказал: «Мы выдержали этот экзамен, мы справились с этой бедой. Кто не слеп — тот это видит».

Затем, 5 августа глава белорусского Центризбиркома Лилия Ермошина сообщила, что белорусская сторона не приглашала на выборы президента представителей Центризибркомов других стран под предлогом невозможности обеспечить их безопасность в условиях пандемии.

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