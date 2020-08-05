Киев, , 14:54 — REGNUM Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных под Минском граждан России, среди которых есть якобы участники военных действий в Донбассе. Об этом 5 августа сообщили в офисе украинского лидера.

Отмечается, что президенты двух стран «подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Белоруссии группы лиц, которая относится к «частной военной компании Вагнера».

«Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, группа российских граждан была задержана 29 июля в санатории «Белорусочка» под Минском. При этом белорусские СМИ заявили, что задержали «боевиков ЧВК Вагнера», которые подозреваются в попытке дестабилизации.

Белорусские власти начали расследование уголовного дела «по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов».

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