Минск, , 15:06 — REGNUM Информация о том, что независимые внутренние наблюдатели не допускаются на участки для голосования на выборах президента Белоруссии, не является достоверной. Об этом 5 августа заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в беседе с РИА Новости.

«Этого не может быть. Если наблюдателей до трех (человек — ред.), все они запущены независимо от их … документов, (и того — ред.) кто их направил», — заявила она.

Также глава белорусского ЦИК указал, что в случае, если число наблюдателей превышает три человека — когда на участки приходят аккредитованные позднее наблюдатели — они не могут находиться в помещении избирательных участков.

«Все обращения, которые поступают в Центральную комиссию, свидетельствуют о том, что этих наблюдателей не впустили, потому что они превышали допустимое количество в три человека», — подчеркнула Ермошина.

Отметим, ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов Белоруссии появилась информация о том, что внутренние наблюдатели не всегда попадают на избирательные участки и их якобы выгоняют из зданий, где проходит голосование. При этом дата выборов главы государства назначена на 9 августа, а с 4 по 8 августа идет досрочное голосование.