Бишкек, , 14:49 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 августа, одобрил внесение в закон «Об актах гражданского состояния» изменений, оптимизирующих и упрощающих процедуру регистрации новорожденных детей.

Глава государства отметил, что в республике ускоряются темпы развития информационных технологий, что способствует усовершенствованию системы регистрации актов гражданского состояния.

Внесенные в законодательство Киргизии изменения предписывают упростить регистрацию рождения ребенка в органах ЗАГС в случаях отсутствия и несвоевременного документирования родителей документами, удостоверяющими их личность, а также исключить государственную регистрацию усыновления и установления отцовства.

Также гражданам будет предоставлено право сменить отчество по именам, вытекающим от имени отца, усыновителя, отчима или дедушки по линии отца и матери.

Кроме того, принятые поправки позволят осуществлять регистрацию по месту обращения граждан в органы ЗАГС. То есть граждане больше не будут обращаться по месту регистрационного учета либо по месту первоначальной регистрации акта гражданского состояния, что ранее создавало значительные трудности при имеющейся нестабильной ситуации во внутренней миграции.