Киев, , 14:49 — REGNUM Правительство Украины приняло решение о выходе из соглашения о сотрудничестве пограничных войск стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) по вопросам научно-исследовательской деятельности. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 5 августа в своём Telegram-канале.

«Сейчас мы вышли из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств — участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности», — написал он.

Гончаренко опубликовал соответствующий документ, подписанный премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Напомним, данное соглашение было подписано 12 апреля 1996 года в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.

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