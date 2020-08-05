Элиста, , 14:36 — REGNUM У главы Республики Калмыкия Бату Хасикова подтверждено заражение коронавирусом, об этом он сам сообщил в видеообращении 5 августа.

Бату Хасиков Иван Шилов © ИА REGNUM

https://www.instagram.com/p/CDgTwN6AHW7/

«Хочу сообщить, что сам столкнулся с коронавирусом. У меня положительный результат. Ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко, иммунитет позволяет. Родных вирус не затронул. Мое состояние позволяет работать, пусть и в дистанционном режиме, продолжаем трудиться. Вам, уважаемые земляки, хочу сказать, что именно ответственное отношение поможет победить коронавирус», — сказал Хасиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии за последние сутки заражение коронавирусом подтверждено у 51 человека, десять пациентов остаются в тяжёлом состоянии. Скончались в регионе за период пандемии 40 человек.