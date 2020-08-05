Нальчик, , 14:36 — REGNUM В Кабардино-Балкарии завершился шестой всероссийский конкурс «Эльбрусское кольцо-2020» для военнослужащих горных подразделений ВС РФ и Росгвардии. В нынешнем сезоне победителями признана команда Воздушно-десантных войск, сообщили 5 августа в пресс-службе Южного военного округа.

Десантники выиграли восемь из 15 конкурсов, опередив своих ближайших соперников — команду Западного военного округа — на 1131 балл. По словам начальника управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковника Андрея Зыкова, в течение двух недель шла «честная и бескомпромиссная борьба».

«Команды блестяще продемонстрировали свое мастерство и установили новые рекорды. <…> Военно-прикладной спорт закаляет человека, делает его сильнее и выносливее. Все эти качества помогут участникам «Эльбрусского кольца-2020» добиться в будущем еще больших успехов в деле укрепления обороноспособности нашей Родины, поддержания высокого потенциала ВС РФ», — приводит слова Зыкова пресс-служба ЮВО.

Напомним, в ежегодном всероссийском конкурсе «Эльбрусское кольцо-2020» приняли участие команды из Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов. Участниками соревнований были в том числе военнослужащие Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Росгвардии.