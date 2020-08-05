Париж, , 14:34 — REGNUM Защита гражданина России Александра Винника, арестованного во Франции, планирует оспорить законность его ареста. Об этом 5 августа заявила журналистам адвокат государственного совета и кассационного суда Элен Фарж.

Она выразила надежду, что ордер на арест следственной палаты будет признан недействительным. Фарж отметила, что министр юстиции Греции вынес «удивительное» постановление об аресте Винника, так как он является частью исполнительной власти.

Адвока считает неправомочным заключение её подзащитного на основе постановления органов исполнительной власти Греции. «Другими словами, министр подменяет собой французский суд», — сказала Фарж.

Как сообщало ИА REGNUM, Александра Винника задержали в Греции в 2017 году по запросу США, где он обвиняется в создании бирж криптовалют без лицензии, через которые якобы отмывались деньги.

В январе 2020 года гражданина России передали Франции, где он обвиняется в вымогательстве и отмывании денег. В 2018 году запрос на выдачу также отправили российские власти.

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