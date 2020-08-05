Киев, , 14:26 — REGNUM Украина готова помочь Ливану в борьбе с последствиями сильнейшего взрыва в столице страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 5 августа на заседании правительства.

«Украина уже обратилась к Ливанской Республике с предложением о предоставлении помощи. Наш отряд спасателей готов вылететь в любой момент», — рассказал он.

Премьер-министр Украины отметил, что в данный момент ливанская сторона решает, какой именно вид помощи ей нужен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью более 100 человек в Бейруте.

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