Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Либеральная философия, не допускающая применения жестких мер против протестующих, погубит США, заявил президент США Дональд Трамп 5 августа на свое странице в Twitter.

По словам главы Белого дома, в либеральных городах страны наблюдается «форменное беззаконие», остановить которое было бы несложно, если бы власти четко понимали, что нужно сделать.

«Они поражены философией, которая никогда не будет работать, философией, которая уничтожит Америку», — подчеркнул Трамп.

«Портленд стал бы новой нормой!» — добавил президент США, имея в виду американский город, в котором массовые акции протеста продолжаются уже в течение нескольких недель.

Напомним, гибель при задержании афроамериканца Джорджа Флойда стала причиной массовых акций протеста, захлестнувших США и ряд других стран Запада. Участники демонстраций требовали решения проблемы полицейского насилия и расовых предрассудков. В некоторых случаях нападению вандалов подвергались памятники людям, которые якобы выступали за рабство. Кроме того, в Портленде протестующие, недовольные сложившимся положением вещей в США, пошли на сожжение американских флагов, а также Библии.

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