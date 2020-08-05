Хельсинки, , 14:13 — REGNUM Ранее сделанное минобороны Финляндии заявление о нарушении воздушных границ страны двумя российскими истребителями Су-27 нашло своё подтверждение в ходе расследования. Об этом заявила пограничная охрана Финляндии.

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«Пограничная служба Финляндии завершила предварительное расследование этого нарушения, совершенного 28 июля 2020 года. Следствие подтвердило, что два российских истребителя Су-27 нарушили воздушное пространство Финляндии в районе Порвоо», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

https://twitter.com/Merivartiosto/status/1290912693482852352

Уточняется, что это произошло в 14:07 по местному времени. По данным ведомства, Су-27 находились в воздушном пространстве Финляндии около минуты, пролетев десять километров и зайдя на финскую территорию на глубину не более 600 метров. Затем истребители покинули воздушное пространство страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля минобороны Финляндии заявило, что о «предполагаемом» нарушении воздушных границ страны двумя российскими истребителями Су-27. Ведомство запросило у посольства России в Хельсинки объяснений по этому поводу.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ в свою очередь заявили, что в этот день четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ России осуществили плановый перелёт с аэродрома в Карелии в Калининградскую область. Весь полёт осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не нарушал границ других государств.