Солнечногорск, Московская область, , 14:13 — REGNUM Россия предала Белоруссию и поэтому её теряет, заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

«Белоруссия уходит от нас, потому что вы ее предали — посадили на крючок», — заявил Жириновский в ходе форума «Территория смыслов».

Он отметил, что Россия помогает многим странам, «содержала» соседние республики.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что страна за время своей независимости пережила шесть попыток «цветных революций». В республике началось досрочное голосование на президентских выборах, основной кандидат — действующий глава государства Александр Лукашенко.