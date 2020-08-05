Киев, , 14:09 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает местные власти «с пониманием» отнестись к карантинным решениям правительства, в частности, введению новой схемы учета ситуации с коронавирусом.

Об этом он заявил на заседании правительства сегодня, 5 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль заявил, что введенное правительством деление на зоны «имеет очень четкие параметры», а не обусловлено спонтанным решением.

Премьер поручил министру здравоохранения страны Максиму Степанову организовать селекторное совещание с мэрами городов, чтобы обсудить все «проблемные вопросы», связанные с новой схемой.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 августа на Украине внедрена новая схема учета ситуации с коронавирусом. Как заявляло правительство, на основе ряда параметров (уровень заболеваемости, количество тестов, количество занятых мест в больницах и пр.) рассчитывается принадлежность городов к определенной зоне. По результатам первого подсчета в «красную зону», где должны максимально усилить карантин, попали областные центры Луцк и Тернополь, но местные власти официально отказались подчиняться Киеву. Впрочем, такой демарш центральная власть предпочла «не заметить», а президент Зеленский ограничился замечанием, что правительству провести для регионов дополнительную разъяснительную кампанию.