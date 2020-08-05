Киев, , 13:56 — REGNUM В плане реинтеграции Донбасса Украина должна сосредоточиться на создании новой экономики региона, заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Свое мнение украинский вице-премьер выразил в статье для Atlantic Council, материал опубликован сегодня, 5 августа.

Резников заявил, что восстанавливать Донбасса примерно в том виде, как он был до 2014 года, смысла не имеет. По его словам, обновленный Донбасс может стать центром новых подходов к производству.

«Трагедия войны превратила промышленные районы Украины в руины, но это опустошение также создает пространство для смелых инноваций и оригинального мышления, которые не всегда возможны в более развитых экономических условиях», — подчеркнул представитель Киева.

Резников не уточнил, о каких примерно проектах может идти речь. Вместе с тем он добавил, что решающее значение в этом процессе будут иметь постоянные финансовые вливания из государственного бюджета Украины, донорская помощь, а также инвестиции.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году президент Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Донбасса необходимо более 10 млрд евро. В феврале этого года в Давосе Зеленский заявил, что для восстановления инфраструктуры Донбасса уже создан «фонд мирового уровня» и призвал потенциальных инвесторов наполнять его.