Рим, , 13:52 — REGNUM Если граждане Италии продолжат соблюдать основные санитарные ограничения, то страну больше не ждет общенациональный карантин, а возвращение «нормальной жизни» уже близко, заявил в интервью Corriere della Sera в среду, 5 августа, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Единственное, что может изменить эту ситуацию — это сильнейшая вторая волна эпидемии, но такой сценарий маловероятен настолько, что его можно не рассматривать, добавил Конте.

По данным на 4 августа, в Италии умерли 35 171 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 5 (днем ранее — на 12). Выздоровели 200 766 человек, за день этот показатель увеличился на 177 (днем ранее — на 129). Число подтвержденных носителей выросло на 190 (днем ранее — на 159). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 248 419. В настоящее время заражены 12 482 человека — на 8 больше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.