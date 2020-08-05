5 августа 2020 | Время чтения 6 мин

Госсекретарь США Майк Помпео недавно назвал начатое почти 50 лет назад бывшим президентом США Ричардом Никсоном сближение с Китаем провалом, по сути, объявив Пекину холодную войну. Тем не менее вопиющее стремление не прислушаться к чужому мнению и презрение Дональда Трампа к демократически избранным лидерам лишили США возможности создавать альянсы, в которых, как справедливо отметил Помпео, нуждается Вашингтон.

Максим Исаев, , 15:15 — REGNUM Выступая с речью в Президентской библиотеке Ричарда Никсона, госсекретарь США Майк Помпео вежливо заявил, что Никсон ошибался насчет Китая. Сближение с народной республикой в надежде на то, что под воздействием более теплых международных отношений маоистская диктатура начнет проводить более мягкий курс внутри страны и за ее пределами, закончилось неудачей, пишет Иан Бурума в статье, вышедшей 4 августа на портале Project Syndicate.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Фактически, Никсон никогда не стремился способствовать демократизации Китая. Ему нужна была помощь Мао Цзэдуна для завершения войны во Вьетнаме и получения рычага давления на Советский Союз. И всё же Помпео не поскупился на слова в обличении Китая. Так, по словам госсекретаря, на сегодняшний день в КНР меньше свободы, чем было в 1980-х годах. Республика занимается воровством промышленных секретов Запада, отправляет правительственных агентов, выряжая их в студентов, подавляет любую критику с помощью угроз, а также отправляет представителей этнических меньшинств и несогласных в концентрационные лагеря, шантажом заставляет другие страны покупать китайское оборудование, с которого следит за США, и многое другое.

«Свободный мир должен одержать верх над новой тиранией», — объявил Помпео. — Мы, любящие свободу нации, должны побудить Китай к переменам».

На этом фоне стоило бы задаться вопросом, прав ли Помпео, действительно ли нынешняя администрация находится в этом отношении на правильной стороне истории и представляет ли Китай действительно экзистенциальную угрозу «свободе мира». Если это так, администрация президента США Дональда Трампа заняла до удивления лицемерную позицию. Так, Трамп сам неоднократно называл председателя КНР Си Цзиньпина своим хорошим другом, а также решительным образом не хотел критиковать Пекин за нарушение прав человека, лишения свободы политических несогласных и подрыв принципа главенства права в Гонконге.

Мао Цзэдун и президент США Ричард Никсон во время своего визита в Китай

Тем не менее лицемерие администрации не обязательно означает, что Помпео в отношении Китая не прав. По сути вопроса в его словах есть справедливость. Коммунистическая партия Китая (КПК) правит диктаторскими средствами внутри страны и часто враждебно настроена по отношению к демократическим государствам за рубежом.

Безусловно, есть предел тому, насколько «свободный мир» может изменить внутреннюю политику Китая, какой бы отвратительной она ни была. Китай обладает очень большой мощью, экономические интересы стран играют на сегодняшний день крайне важную роль, а риск превращения холодной войны в горячую слишком велик. Только сами граждане КНР могут разрушить монополию КПК на власть в своей стране. Было бы безумием выступать за «смену режима» в Китае с помощью внешней силы.

Однако есть веские причины для того, чтобы попытаться свести к минимуму тот вред, который Китай может нанести внутреннему устройству в странах, где репрессивный аппарат не столь силен. Есть много свидетельств того, что давление Китая может подорвать одну из основ демократического общества: право на свободу слова и выражения.

Особенно уязвимы западные институты, которые полагаются на финансовую поддержку Пекина или китайский рынок. Издатели и университеты вынуждены отзывать книги и статьи, оскорбляющие китайское правительство. Голливудские фильмы избегают всего, что может вызвать проблемы в Китае. Официальные лица Европейского Союза подвергают цензуре критические в отношении КНР отчеты.

Встреча канцлера Германии Меркель с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Китая Си Цзиньпином и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Париже Bundesregierung.de

Читайте также: В Голливуде больше не знают, кого можно назначать врагом — Foreign Affairs

Огромное богатство Китая означает, что он также может позволить себе запугивать правительства, заставляя их покупать китайские технологии, несмотря на опасения по поводу безопасности. Конечно, в этом нет ничего уникального. Все крупные державы используют свое влияние, чтобы заставить других подчиняться своей воли. США поступали так во время холодной войны. Примеры таким шагам, которые подрывают демократические свободы других стран, можно найти и сегодня. Тем не менее США, по крайней мере, в целом не были идеологически враждебны этим свободам, «как китайские лидеры».

Вопрос в том, что с этим делать. Как защитить то, что осталось от свободного мира, от хищных стратегий очень богатой и могущественной диктатуры? Помпео прав, подчеркивая важность солидарности. Организовать защиту общих интересов можно, если создать международные организации, которые бы занимались обеспечением соблюдения общих правил и законов. Ради этого, уверен автор, и создавались ООН, Всемирная торговая организация, Всемирная организация здравоохранения, а также ЕС.

Эти организации нельзя считать идеальными. Кроме того, ошибкой часто оказываются надежды на то, что диктаторские режимы, став членами этих организаций, начнут проводить менее репрессивный курс. Так, Китай с помощью своего членства в ВТО пошел на нарушение существующих правил для достижения своих интересов. ВОЗ тоже слишком охотно согласилась на требования Китая. А включение в Совет ООН по правам человека представителей ряда весьма сомнительных режимов нанес значительный ущерб своей основной миссии.

Китайский контейнеровоз

Однако это не причина отказываться от этих институтов или игнорировать их. Политика Трампа «Америка прежде всего» и его инстинктивное стремление к сближению с диктаторами, включая китайского лидера, подрывает ту самую солидарность, в которой, по словам Помпео, нуждается свободный мир.

Тем не менее вопиющее стремление не прислушаться к чужому мнению и презрение Дональда Трампа к демократически избранным лидерам лишили США возможности создавать альянсы, в которых, как справедливо отметил Помпео, нуждается Вашингтон.

Такой подход намного хуже лицемерия. Он является прямой угрозой демократиям как на Востоке, так и на Западе. Вопиющее стремление не прислушаться к чужому мнению и презрение Дональда Трампа к демократически избранным лидерам и отказ США от участия в международных институтах наносит свободе такой же урон, как и агрессивность Китая.

Но защита свободы слова и других демократических прав от нападок на них со стороны Китая не должна означать отказ от взаимодействия с Китаем, не говоря уже об оскорблении его граждан. Кровавый век иностранных вторжений не оправдывает воинственного китайского национализма, но помогает объяснить раздражительность Китая. Насмешливые ссылки на «китайский вирус» и дикие обвинения в том, что все иностранные китайские студенты являются шпионами китайского правительства, оскорбляют даже тех многих граждан КНР, которые все еще черпают надежду в обществах, более свободных, чем их собственное. Разжигание националистических чувств в Китае — наихудший способ сдержать поведение руководителей Китая.

Китайцы Trendymen.ru

Если проникнуться сочувствием к Трампу и Помпео трудно, то еще труднее с пониманием относиться к мнениям редактора Global Times, одного из самых ярых пропагандистских органов китайского правительства. После выступления Помпео редактор Ху Сицзинь написал в «Твиттере»: «Я настоятельно призываю американский народ переизбрать Трампа, потому что в его команде много сумасшедших членов, таких как Помпео. Они особенно помогают Китаю укреплять солидарность и сплоченность».

"И он прав», — заключил Бурума.