Нижний Новгород, 5 августа 2020, 13:35 — REGNUM В июле главы регионов Поволжья в целом укрепляли своё влияние. Лучше всего это удалось руководителям Оренбургской области и Чувашии Денису Паслеру и Олегу Николаеву, которые переместились соответственно на семь и шесть позиций в июльском рейтинге влияния глав регионов России. Наибольшее падение — у и. о. Прикамья Дмитрия Махонина, который по сравнению с июнем сдал пять позиций. Об этом свидетельствует рейтинг АПЭК, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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Согласно документу, руководители восьми регионов Поволжья усилили влияние, двое остались на прежних местах, остальные четверо ослабили позиции.
В июле в двадцатку глав регионов с очень сильным влиянием вошли руководители пяти регионов Поволжья. Самые высокие позиции по-прежнему у главы Татарии Рустама Минниханова, который занял седьмое место. Следом за ним идут руководитель Башкирии Радий Хабиров, самарский губернатор Дмитрий Азаров и замкнувший топ-10 глава Мордовии Владимир Волков. В группу лидеров также вошёл нижегородский губернатор Глеб Никитин, сохранивший 12-е место.
Отметим, что в июле по сравнению с июнем Хабиров и Волков усилили позиции на одну строку, а Минниханов и Азаров, наоборот, сдали одну позицию.
Главы ещё четырёх поволжских регионов вошли во вторую группу руководителей («Среднее влияние»). С 27-го на 24-е место переместился губернатор Саратовской области Валерий Радаев, сдал две позиции и занял 28 место глава Удмуртии Александр Бречалов, удержал 41 место ульяновский губернатор Сергей Морозов.
Исполняющий обязанности губернатора Прикамья Дмитрий Махонин остался в данной группе, показав самое значительное падение среди поволжских глав: он сдал пять позиций и занял 48 место.
Остальные пять губернаторов регионов ПФО вошли в третью группу («Среднее влияние»), которую возглавил врио главы Чувашии Олег Николаев: за месяц он значительно укрепил позиции (+6 строк) и занял 51 место.
На 55 место переместился кировский губернатор Игорь Васильев (+4 строки), на 58 место — губернатор Оренбуржья Денис Паслер (+7 строк), на 62 месте оказался глава Пензенской области Иван Белозерцев (-1 строка).
Худшие позиции — у главы Марий Эл Александра Евстифеева, занявшего 76 место (+2 строки).