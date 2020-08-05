Киев, 5 августа 2020, 13:37 — REGNUM Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович гримируется до неузнаваемости перед выходом на улицу. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин 3 августа в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, бывший президент Украины опасается за свою жизнь.
Бывший парламентарий уточнил, что лично загримированного Януковича не видел, но эту информацию получил от надёжного человека, живущего в РФ.
Напомним, во время беспорядков в Киеве в феврале 2014 года Виктор Янукович сбежал в РФ, где, по некоторым данным, проживает до сих пор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из участников госпереворота на Украине, экс-депутат Рады Давид Жвания назвал Януковича «трусом, который поддавался запугиванию».
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