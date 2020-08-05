Ташкент, , 13:33 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования ливанскому коллеге Мишелю Ауну в связи с трагедией в Бейруте, сообщили 5 августа в пресс-службе узбекистанского лидера.

Глава государства выразил слова сочувствия и поддержки народу Ливана, родным и близким погибших в результате взрыва в порту Бейрута 4 августа, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что ситуация после мощного взрыва в Бейруте является «катастрофой в полном смысле этого слова».

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