Ташкент, 5 августа 2020, 13:33 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования ливанскому коллеге Мишелю Ауну в связи с трагедией в Бейруте, сообщили 5 августа в пресс-службе узбекистанского лидера.
Глава государства выразил слова сочувствия и поддержки народу Ливана, родным и близким погибших в результате взрыва в порту Бейрута 4 августа, говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что ситуация после мощного взрыва в Бейруте является «катастрофой в полном смысле этого слова».
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