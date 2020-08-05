Солнечногорск, Московская область, 5 августа 2020, 13:33 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заключили пари на то, что «СР» не пройдет в Госдуму следующего, восьмого созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
«Я — ящик шампанского, мне ящик коньяка», — сказал Миронов в ходе форума «Территория смыслов».
Участвующий в дискуссии глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов полагает, что у «Справедливой России» есть все шансы попасть в Госдуму следующего созыва.
Вместе с тем слухи о том, что у партии под лидерством Миронова нет политического будущего, появляются регулярно.