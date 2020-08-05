Стокгольм, , 13:11 — REGNUM В последние дни в Швеции продолжается дискуссия о том, как коронавирусные ограничения влияют на работу индустрии развлечений и объектов культуры. В отношении министра культуры Аманды Линд все больше и больше звучит критических отзывов. Ранее шведский комик и сценарист Йонас Гарделл потребовал от нее уйти в отставку, на что Линд ответила категорическим отказом. Однако Гарделл отступать не собирается и во второй раз призывает министра покинуть свой пост. Об этом 5 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что в настоящее время в Швеции продолжает действовать запрет на проведение любых массовых мероприятий, включая митинги и концерты, число участников которых превышает 50 человек. Это затрудняет работу объектов культуры. Однако в то же время бары, кафе и рестораны от таких ограничений освобождены и могут принимать столько гостей, сколько захотят.

Ознакомившись с ответом Линд на свой призыв, Гарделл заявил следующее:

«Очевидно, что Аманда Линд ничего не знает о культуре. В равной степени также очевидно то, что она не смогла настоять на разрешении вопроса в правительстве. Поэтому Аманда Линд должна забыть о престиже и отойти в сторонку».

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